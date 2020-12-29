موعد مباراة ليفربول القادمة أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:44 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 16 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم الأربعاء القادم فى لقاء سيقام على ملعب جيمس بارك تحت قيادة الحكم باول تيرني.

وتقام مباراة ليفربول ونيوكاسل ضمن مباريات الجولة ال 16 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم الأربعاء فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

وكان ليفربول تعادل أمام ويست بروميتش ضمن مباريات الجولة الماضية بهدف لكل فريق وكان سجل للريدز النجم السنغالي ساديو ماني.

ويذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي البريميرليج برصيد 32 نقطة بينما نيوكاسل فى المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

أخبار تهمك

ليس الاحتراف الخارجي.. مصطفى محمد يتلقى عرضًا فلكيًا للرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة تكشف عن المحافظات الأكثر إصابة بكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يبدأ تنفيذ الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 8 ساعات

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد رفض صن داونز.. تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع لضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يُطالب الأهلي بالتخلص من هذ اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الأشعة تكشف حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 4 ساعات

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ يوم

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي: أريد التعاقد مع اللاعبين لبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

08:03 م

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

12:33 ص

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

09:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»