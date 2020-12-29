موعد مباراة ليفربول القادمة أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي









يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 16 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم الأربعاء القادم فى لقاء سيقام على ملعب جيمس بارك تحت قيادة الحكم باول تيرني.





وتقام مباراة ليفربول ونيوكاسل ضمن مباريات الجولة ال 16 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم الأربعاء فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.





وكان ليفربول تعادل أمام ويست بروميتش ضمن مباريات الجولة الماضية بهدف لكل فريق وكان سجل للريدز النجم السنغالي ساديو ماني.



