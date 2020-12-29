شاهد.. تركي آل الشيخ يعلن الحصول على حقوق بث آخر مسرحيات عادل إمام

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:32 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، الحصول على حقوق بث آخر مسرحيات الزعيم عادل إمام.

وقال "آل الشيخ"، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اليوم حصلنا بالتعاون مع منصة شاهد، وإم بي سي، على حقوق المسرحية الأخيرة للكوميديان الأول في الوطن العربي، الفنان الكبير عادل إمام".

وأضاف رئيس هيئة الترفية السعودية: "هتشوفو على منصة شاهد في آي بي قريبا".

وبالنسبة لمجال الرياضة، فأشار "آل الشيخ"، إلى أنه بعيد عن التدخل في الشأن الكروي المصري، مشددا على أن اللاعب مصطفى مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك عُرض عليه، ولكنه رفض نظرا لوجود سقف في مرتبات اللاعبين في نادي ألميريا الذي يمتلكه.

وشدد على أنه لا يتدخل في أي صفقات للنادي الأهلي المصري ليفسدها، مؤكدا على حبه للنادي الأهلي المصري ويتمنى له كل التوفيق في كأس العالم للأندية.

كما دعا "آل الشيخ"، الجميع للحصول على لقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه حصل على اللقاح منذ ثلاثة أيام ولا يعاني من أي مشاكل صحية.

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