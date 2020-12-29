شاندو يعود من جديد للساحة الغنائية.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:21 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements



يستعد المطرب شاندو، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القليلة القادمة، بتوقيع الموزع الموسيقي محمود صبري.

وأكد "صبري"، أن الأغنية التي يعود بها شاندو للساحة الغنائية جديدة ومختلفة عن ما قدمه من قبل.

وأضاف أنه يضع اللمسات الأخيرة للأغنية التي لم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن.

يذكر أن آخر أعمال شاندو الغنائية دويتو أغنية "يا رومان"، مع الكينج محمد منير، والتي حقق من خلالها نجاحا كبيرا وقت طرحها عام 2012.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ يوم

ميسي: أريد التعاقد مع اللاعبين لبرشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ حوالي 8 ساعات

إبراهيم سعيد: هذا أفضل لاعب فى مصر

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 5 ساعات

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يبدأ تنفيذ الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يُطالب الأهلي بالتخلص من هذ اللاعب

منذ حوالي 10 ساعة

ليس الاحتراف الخارجي.. مصطفى محمد يتلقى عرضًا فلكيًا للرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- الأشعة تكشف حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

08:03 م

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

12:33 ص

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

09:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»