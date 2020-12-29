شاندو يعود من جديد للساحة الغنائية.. تعرف على التفاصيل

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يستعد المطرب شاندو، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القليلة القادمة، بتوقيع الموزع الموسيقي محمود صبري.



وأكد "صبري"، أن الأغنية التي يعود بها شاندو للساحة الغنائية جديدة ومختلفة عن ما قدمه من قبل.



وأضاف أنه يضع اللمسات الأخيرة للأغنية التي لم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن.



يذكر أن آخر أعمال شاندو الغنائية دويتو أغنية "يا رومان"، مع الكينج محمد منير، والتي حقق من خلالها نجاحا كبيرا وقت طرحها عام 2012.