تشكيل مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:54 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي نادي مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء نادي وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر. 

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: ماجواير، ليندلوف، وان بيساكا، لوك شو.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، فريد، دي بيك.

خط الهجوم: جيمس، مارسيال، راشفورد.

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