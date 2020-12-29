تصريحات مثيرة من نجم الزمالك بشأن القلعة البيضاء

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:53 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يرى وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق، أن قائمة الاهلي أقوى من قائمة الابيض.

وقال عبد اللطيف عبر الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "قائمة الاهلي اقوى بكثير من قائمة الزمالك".

وأردف: "دكة الزمالك ضعيفة ولا يوجد سيولة مادية لابرام صفقات في يناير".

وعن مصطفى محمد قال: "هو معذور، يريد ان يحترف، ولكن كان يجب ان يلتزم في التدريبات ويطلب الاحتراف وهو متواجد في النادي".

وأتم كلماته: "أنصح الزمالك ببيع مصطفى محمد وضم حسام حسن أو والتر بواليا".

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