تصريحات مثيرة من نجم الزمالك بشأن القلعة البيضاء









يرى وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق، أن قائمة الاهلي أقوى من قائمة الابيض.





وقال عبد اللطيف عبر الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "قائمة الاهلي اقوى بكثير من قائمة الزمالك".





وأردف: "دكة الزمالك ضعيفة ولا يوجد سيولة مادية لابرام صفقات في يناير".





وعن مصطفى محمد قال: "هو معذور، يريد ان يحترف، ولكن كان يجب ان يلتزم في التدريبات ويطلب الاحتراف وهو متواجد في النادي".



