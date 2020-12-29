تكريم عصام كاريكا كأفضل مطرب في 2020 في حفل راديو "فالسكة"

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:36 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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كرم شادي محمد، رئيس مجلس إدارة راديو "فالسكة" الفنان عصام كاريكا كأفضل مطرب في 2020.

وحرص كاريكا، علي توجيه الشكر لفريق عمل الراديو وللجمهور علي التصويت.

وطرح المطرب عصام كاريكا، مؤخرًا أغنية وكليب جديدًا بعنوان "حياتي ارتاحت"، عبر قناة لايف ستايلز الرسمية على موقع يوتيوب، على أن تصدر وتبث تباعاً عبر باقة من أهم المنصات الرقمية والتليفزيونية والإذاعية.

الأغنية تحمل عنوان "حياتي ارتاحت" وهي من كلمات مصطفى محمد، ألحان عصام كاريكا، توزيع جيزو، ميكس وماستر محمد جودة.

وقال "كاريكا": كنت أبحث عن عودة قوية لجمهوري بمناسبة احتفالات أعياد رأس السنة، واستقبال العام الجديد 2021، وهو من إخراج ردينة حاطوم، وعكست جمالية الأغنية بصور خلابة سلسة وبقصة طريفة، وتحكي الأغنية عن شخص ينتقم من حبيبته السابقة بعد أن كانت سببًا في تعاسته".

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