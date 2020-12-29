موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه نادي مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء نادي وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

ويدخل نادي مانشستر يونايتد المباراة بعد التعادل أمام ليستر سيتي بنتيجة 2 / 2 فى الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار تهمك

ليس الاحتراف الخارجي.. مصطفى محمد يتلقى عرضًا فلكيًا للرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُطالب الأهلي بالتخلص من هذ اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الصحة تكشف عن المحافظات الأكثر إصابة بكورونا (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد رفض صن داونز.. تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع لضم سيرينو

منذ ساعتين و 33 دقيقة

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ ساعتين

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 6 ساعات

خبيرة التارو تزف بشرى سارة لهذه الأبراج في العام الجديد (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- الأشعة تكشف حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يبدأ تنفيذ الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي: أريد التعاقد مع اللاعبين لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

12:33 ص

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

08:03 م

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

09:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»