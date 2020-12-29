ريم مصطفى: وقوفي أمام الزعيم عادل إمام فرصة عظيمة وتحدي جريء





أكدت الفنانة ريم مصطفى، وجودها بجانب الزعيم عادل إمام، فرصة عظيمة وتحد جريء.





وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي" أن أمنية حياتها كانت التمثيل مع الفنان عادل إمام حتى تلقت اتصالات من شركة سينرجي للإشتراك مع الزعيم.





وجددت تأكيدها أنها وافقت على مسلسل "مأمون وشركاه" دون تفكير لأنها اعتبرته نقلة نوعية في مسيرتها الفنية.



