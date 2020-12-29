موعد مباراة عثماسون ومطوبس بالقسم الثالث

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:42 ص
نيرمين خضر
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قررت لجنة مسابقات المجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث التابع للمجموعة الثامنه، بكفرالشيخ عن اقامة مباراة عثماسون ومطوبس غدا الموافق الثلاثاء 29/12/2020

وجاءت تاجيل المباراة نظرا لحالة الطقس وسقوط الامطار وعدم صلاحية ملعب مطوبس للعب

ويحتل عثماسون المركز الثامن برصيد
6نقاط فيما يتواجد مطوبس بالمركز الربع عشر بنقطة وحيدة

1- صيد المحلة 15 نقطة
2- شباب كوم حماده 13 نقطة
3- بلطيم 10 نقاط
4- سمنود 10 نقاط
5- سيدي غازي 8 نقاط
6- سيدي سالم 7 نقاط
7- سبورتنج كاسل 6 نقاط
8- عثماسون 6 نقاط
9- شباس الشهداء 5 نقاط
10- كوم حماده 5 نقاط
11- الحامول 5 نقاط
12- دسوق 5 نقاط
13- الحنفي 4 نقاط
14- مطوبس نقطة وحيدة
15- اتحاد بسيون نقطة وحيدة
16- الزعفران بلا نقاط

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