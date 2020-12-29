موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

















يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره إلتشي، يوم غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وكان ريال مدريد قد حقق الفوز في اللقاء الماضي أمام غرناطة بهدفين مقابل لا شيء، بينما تعادل إلتشي مع أوساسونا بهدفين مقابل هدفين.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 32 نقطة، بالتساوي مع أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة، بينما يتواجد إلتشي في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.



