ميدو: مصطفى محمد متمرد و "سايق العوج" على الزمالك

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:18 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يغيب عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الأخيرة بسبب إصراره على الاحتراف الخارجي خلال نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "مصطفى محمد أعلن تمرده على نادي الزمالك، وسايق العوج منذ 5 أيام أو 6 أيام".

وأشار ميدو إلى أن مصطفى محمد يمتلك الحق الكامل في الرحيل عن نادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي القادم، مثلما فعل في السابق، ونصحه بالرحيل عن النادي مع نهاية الموسم الجاري.

وواصل، " الزمالك أصبح لديه ثنائي مميز وهما إمام عاشور وأحمد فتوح، من لاشىء وهم مستقبل النادي خلال الفترة المقبلة، نظرًا لما قدموه خلال مباراة سموحة في الدوري المصري الممتاز".

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