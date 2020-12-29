سيدة تصل لأقاربها بعد نصف قرن من البحث لتسلمهم ميراث بالملايين (فيديو)

قالت فاطمة خليل، سيدة تصل لأقاربها بعد نصف قرن من البحث عنهم لتسليمهم ميراث بالملايين، إن علاقتها بأولاد عمها انقطعت منذ 50 عامًا، عندما قام والديها بالانتقال إلى الصعيد، معقبة: "اتقطعت صيلتي بيهم نهائي، وكان نفسي أشوفهم تاني".





وتابعت "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أنها لديها وقف كبير في كل أنحاء الجمهورية، وهناك أجزاء من الوقف تركيا والسعودية، معقبة: "نفسي الوقف دا يتفك، ونطالب بفلوسنا من تركيا والسعودية، بلدنا أولى، حتى لو أتفك الوقف، وخدنا جزء، والباقي للبلد".





ولفتت إلى أن كانت تبحث عن اولاد عمها ليس بسبب الورث فقط، ولكن من أجل صلة الرحم، معقبة: "الناس بتدور معايا على ولاد عمي، وبعد نشر هذه الواقعة في الجرائد، وجدت ولاد عمي بفضل الله".



