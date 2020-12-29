خيري رمضان يغني مع فتيات وأطفال مؤسسة "بناتي" في "حديث القاهرة"

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:49 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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شارك الإعلامى خيرى رمضان، أطفال وبنات مؤسسة "بناتي"، غناء احد الأناشيد المخصصة للأطفال، وذلك خلال تواجده بمؤسسة "بناتى"، المخصصة لتربية الفتيات والأطفال، المتواجدين فى الشوارع.

وقالت المدير التنفيذى لجمعية بناتى، إن المؤسسة تتبع سياسة الباب المفتوح لأننا لسنا مؤسسة عقابية، ونحاول إذا كان الفرد لا يريد الحياة فى المؤسسة، أن يعود لمنزله، فكان لدينا أب شك فى نسب ابنه، وقام بعمل تحليل dna له، وحينما اكتشف أنه ليس ابنه، أعطاه للمؤسسة، ووالد الزوجة تبناه، كذلك كان لدينا حالة طفل 3 سنوات، تتسول أمه به، وتضع له مواد مخدرة  فى اللبن حتى تتمكن من التسول به، فتلقينا بلاغات بأن هذا الطفل فى حالة غير طبيعية، والآن هو معنا فى المؤسسة، ووالدته دخلت السجن.

والتقى الإعلامى خيرى  رمضان بمجموعة من الأطفال أثناء لعبهم وتفاعلهم مع بعضهم البعض فى المؤسسة، وايضا استعرض سير العمل فى المؤسسة، والطعام الذى يتم تقديمه إلى الفتيات فى المؤسسة، وأيضا الرسومات على الجدران، وقيام الأطفال بتلوينها.

من جانبها قالت شيرين احدى العاملات فى المؤسسة، لدينا الـ "مينتسورى" وهى طريقة تعليم جديدة فى الأنشطة، وهناك جزء خاص بالأرض، ومن ثم تظهر موهبة الأطفال فى الرسم والتمثيل والغناء والرياضة.

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