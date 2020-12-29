تشكيل برشلونة المتوقع أمام إيبار في الدوري الإسباني

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره إيبار، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة برشلونة أمام إيبار، على أرضية ملعب كامب نو، معقل العملاق الكتالوني.





ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد إيبار في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة.





ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.





خط الدفاع: جوردي ألبا، كليمون لونجليه، رونالد أروخو، سيرجينو ديست.





خط الوسط: فرينكي دي يونج، ميراليم بيانيتش، بيدري.



