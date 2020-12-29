ميدو: تركى آل الشيخ كان يدفع راتب ساسي.. ومايطلبه مستحيل









أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، هو من كان يتحمل مسئولية راتب فرجاني ساسي خلال الفترة الماضية، وأن مايطلبه ساسي للتجديد مستحيل.





وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "تركي آل الشيخ كان يدفع راتب فرجاني ساسي خلال السنوات الماضية، ومايطلبه اللاعب من نادي الزمالك لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة، مستحيل".





وأضاف، " نادي الزمالك سيقوم يدفع 600 ألف دولار وهي قيمة مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة لدى النادي خلال الفترة الماضية".



