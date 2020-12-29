شاهد.. هالة زايد: لولا حملة 100 مليون صحة لكانت وفيات كورونا بعشرات الآلاف

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:58 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر أولت ملف الصحة العامة اهتمامًا كبيرًا منذ توليها المنصب في عام 2018.


وأضافت "زايد"، خلال لقاء خاص مع قناة "العربية"، أن مصر كانت تحتل المرتبة الأولى في الإصابة بمرض فيروس سي، لافتة إلى أنهم قاموا بالكشف على 60 مليون مواطن في 7 أشهر، وتم علاج المصابين 100% بحملة 100 مليون صحة.

وتابعت وزيرة الصحة: "لولا حملة 100 مليون صحة لأصبحت وفيات ورونا بعشرات الآلاف في مصر بالكامل"، معلقة "تخيلوا لو فيروس كورونا جه لمرضى فيروس سي"، لافتة إلى أن وفيات كورونا في مصر تنتج بسبب تزامن أحد الأمراض المزمنة مع فيروس كورونا.

وأكدت، أن مصر لديها خبرة كبيرة في الوبائيات، معلقة: "مصر محصلهاش الصدمة اللي حصلت في العالم بسبب كورونا، ولم ينهار النظام الصحي بها".

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110436 حالة حتى أمس الاثنين.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1359 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 133900 حالة من ضمنهم 110436 حالة تم شفاؤها، و7466 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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