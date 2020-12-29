شاهد.. هالة زايد: لولا حملة 100 مليون صحة لكانت وفيات كورونا بعشرات الآلاف

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر أولت ملف الصحة العامة اهتمامًا كبيرًا منذ توليها المنصب في عام 2018.

وأضافت "زايد"، خلال لقاء خاص مع قناة "العربية"، أن مصر كانت تحتل المرتبة الأولى في الإصابة بمرض فيروس سي، لافتة إلى أنهم قاموا بالكشف على 60 مليون مواطن في 7 أشهر، وتم علاج المصابين 100% بحملة 100 مليون صحة.





وتابعت وزيرة الصحة : "لولا حملة 100 مليون صحة لأصبحت وفيات ورونا بعشرات الآلاف في مصر بالكامل"، معلقة "تخيلوا لو فيروس كورونا جه لمرضى فيروس سي"، لافتة إلى أن وفيات كورونا في مصر تنتج بسبب تزامن أحد الأمراض المزمنة مع فيروس كورونا.





وأكدت، أن مصر لديها خبرة كبيرة في الوبائيات، معلقة: "مصر محصلهاش الصدمة اللي حصلت في العالم بسبب كورونا، ولم ينهار النظام الصحي بها".



