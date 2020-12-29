رسميا .. محمد صلاح مديرا فنيا للقناة بالقسم الثاني

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قرر مجلس إدارة نادي القناة تعيين محمد صلاح مديرا فنيا للفريق الكروي الأول بدوري القسم الثاني خلفا لتامر مصطفى الذي استقال منذ ساعات عقب الخسارة من النصر بالجولة السادسة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للقناة مكون ننمحمد صلاح مدير فني وسعيد عبد العزيز مدرب عام وعبد الشافي ابراهيم  مدرب حراس مرمى، وجميل فتحي مدير للكرة.

ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفني الجديد مهمته مع نادي القناة  بداية من اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء طنطا السبت المقبل.

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