انتبهوا.. خبيرة تارو تحذر من هذه الأيام (فيديو)

قالت بسنت يوسف، خبيرة علم التارو، إن شهر ديسمبر في 2021 سيشهد كسوف مميز، معلقة: "بس مفيش داعي للقلق منه، مش هيحصل حاجة".





وأشارت "يوسف"، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه يجب أن تحذر كل الأبراج من فترة 6 يناير وحتى 30 مارس، وخاصة أيام 16 17 و18 و28 و29 و30 مارس، معقبة: "بلاش تسرع واندفاع ووعود لا نستطيع تنفيذها".



