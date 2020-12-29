رجل أمن يهون على مرضى كورونا بالغناء والتواشيح (فيديو)

عرض برنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على قناة "النهار"، مقطع فيديو لموظف أمن بأحد المستشفيات، وهو يمر على غرف المرضي المصابين بفيروس كورونا، ويغني لهم تواشيح دينة بصوته الرائع لمواساتهم والتخفيف عنهم، وسط تفاعل المرضي معه.





وقال خلال فيديو عرضه برنامج "صبايا الخير"، إنه حريص على ذلك بهدف التخفيف عنهم ومواساتهم، مضيفًا:"الكلام من القلب للقلب".



