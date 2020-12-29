رئيس شعبة المستلزمات الطبية يكشف السبب الحقيقي لنقص أسطوانات الأوكسجين (فيديو)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية، إن هناك نقصا في أسطوانات الأوكسيجين، نتيجة التكالب الكبير على أسطوانات الأوكسجين للمنازل، ولكن هذه المشكلة في طريقها إلى الحل. 

وأضاف "إسماعيل"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن أسطوانات الأوكسجين متوفرة ولا داعي للتكالب، معقبًا: "في ناس كتير بتيجي تاخدها احتياطي، وما عندهش حد مريض بالكورونا".

وأشار رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية، إلى أن توفير اسطوانات الأوكسجين لمرضى كورونا ليس صعبًا، لأن هناك سهولة كبيرة جدًا في زيادة إنتاج أسطوانات الأوكسجين.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110436 حالة حتى أمس الاثنين.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1359 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 133900 حالة من ضمنهم 110436 حالة تم شفاؤها، و7466 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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