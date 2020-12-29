رئيس شعبة المستلزمات الطبية يكشف السبب الحقيقي لنقص أسطوانات الأوكسجين (فيديو)

قال الدكتور محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية، إن هناك نقصا في أسطوانات الأوكسيجين، نتيجة التكالب الكبير على أسطوانات الأوكسجين للمنازل، ولكن هذه المشكلة في طريقها إلى الحل.





وأضاف "إسماعيل"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن أسطوانات الأوكسجين متوفرة ولا داعي للتكالب، معقبًا: "في ناس كتير بتيجي تاخدها احتياطي، وما عندهش حد مريض بالكورونا".





وأشار رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية، إلى أن توفير اسطوانات الأوكسجين لمرضى كورونا ليس صعبًا، لأن هناك سهولة كبيرة جدًا في زيادة إنتاج أسطوانات الأوكسجين.



