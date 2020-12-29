شاهد.. أصغر بطلة عالمية لرفع الأثقال: أعشق مصر.. و"بيج رامي" بطل خارق

قالت الطفلة الكندية "روري" بطلة رفع الأثقال في الولايات المتحدة الأمريكية، في فئة وزن ما دون 30 كيلوجرامًا، وللفئة العمرية 13 عاما، عشقها لمصر وحضارتها الفرعونية، مؤكدة أنها في الصف الثالث الابتدائى وتبلغ من العمر 7 سنوات، وتعلمت الكثير عن مصر وعن الملكة الفرعونية "كليوباترا".





وأضافت " روري" خلال تصريحاتها ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، أنها تعشق مصر، فهي حاليًا تتصدر أخبار العالم، بعد فوز البطل المصري بيج رامي، ببطولة مستر أولمبيا 2020، مضيفة إنه بطل خارق.





وأشارت إلى أنها تحب البيتزا ولا تتبع نظام غذائي معين ولكن والدها ينصحها بتناول البروتين في كل وجبة، مؤكدة حبها للأفلام الخارقة، وأفلام التشويق، موضحة أنها تمارس الرياضات المختلفة الأخرى مثل السباحة والتزحلق على الجليد، كما تحب الرسم وتهتم بالكيماء.





وفازت الطفلة الكندية روري فان أولف في دورة لرفع الأثقال في الولايات المتحدة الأمريكية، في فئة وزن ما دون 30 كجم، وللفئة العمرية 13 عاما، لتدخل التاريخ هذه الدورة كأصغرة بطلة لرفع الأثقال فيها.



