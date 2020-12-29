صابرين تكشف تفاصيل تجربتها مع فيروس "كورونا"





كشفت الفنانة صابرين، تفاصيل إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، مضيفة: "خوفي من الكورونا التجلطات اللي بتيجي في الدم ودي اكتر حاجة كانت بترعبني".





ونصحت في تصريحات تلفزيوينة المواطنين: "من تجربتي الخاصة أي دور لازم برد اعتبروه كورونا".





وأضافت: "مرات أخويا أثناء العشاء فجأة قالت أنا مش بشم ووقتها اتخضينا وجينا بصل ليها ومشمتش وكلت البصل".





كانت الفنانة صابرين، أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا في وقت سابق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية الأولى المصرية.





وقالت انذاك إنها شعرت بفقدان حاستي الشم والتذوق وأجرت التحليل وقد ثبت إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أصيبت مع 3 من أفراد أسرتها وهم زوجها وشقيقها وزوجته.







