هل يحصل المصريين على لقاح كورونا؟.. خبيرة تارو تجيب (فيديو)

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا إلى بسنت يوسف، خبيرة علم التارو، "ناخد لقاح كورونا ولاء"، فردت "بسنت"، قائلة: "أكيد هيكون عامل مساعد".





وأضاف "يوسف"، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، بعد رؤية أوراق التارو، "ناخد اللقاح، هو لو مش هينفع فهو مش هيضر".





في سياق منفصل، قالت بسنت يوسف، خبيرة علم التارو، إن كافة الأبراج حظوظها جيدة في عام 2021، مضيفة: "2020 مش هتتكرر تاني.. نعدي بس أول شهرين من السنة يناير وفبراير".





وأشارت "يوسف"، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن شهري يناير وفبراير يعتبروا استكمال لعام 2020، لافتة إلى ان هناك 4 أبراج تعرضت لضغط العام الماضي وهى السرطان والميزان والحمل والجدي، ووضعهم سيتغير في العام الجديد.



