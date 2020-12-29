هل يحصل المصريين على لقاح كورونا؟.. خبيرة تارو تجيب (فيديو)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا إلى بسنت يوسف، خبيرة علم التارو، "ناخد لقاح كورونا ولاء"، فردت "بسنت"، قائلة: "أكيد هيكون عامل مساعد".

وأضاف "يوسف"، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، بعد رؤية أوراق التارو، "ناخد اللقاح، هو لو مش هينفع فهو مش هيضر". 

في سياق منفصل، قالت بسنت يوسف، خبيرة علم التارو، إن كافة الأبراج حظوظها جيدة في عام 2021، مضيفة: "2020 مش هتتكرر تاني.. نعدي بس أول شهرين من السنة يناير وفبراير".

وأشارت "يوسف"، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن شهري يناير وفبراير يعتبروا استكمال لعام 2020، لافتة إلى ان هناك 4 أبراج تعرضت لضغط العام الماضي وهى السرطان والميزان والحمل والجدي، ووضعهم سيتغير في العام الجديد. 

وأضافت أن الميزان والسرطان وضعهم سيتحسن في 2021، لافتا إلى أن الربع الأول من 2021 قد نتعرض لعدد من المفاجأت، وليس شرطا أن تكون أمور سلبية.

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