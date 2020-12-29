أصغر صائد ذئاب في قنا: قتلت 30 حيوانًا (فيديو)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:24 ص
فهد أصغر صائد ذئاب
فهد أصغر صائد ذئاب
كساب أحمد
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قال فهد قناوي، صائد الذئاب، إنه اصطاد الذئاب بشكل عشوائي، ولكنه يصطاد الذئاب التي تقوم بمهاجمة الأهالي في قريته، معقبًا: "أنا بحاول فقط أبعدهم عن القرية اللي إحنا ساكنين فيها". 

وتابع "قناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، انه يقوم باصطياد الذائب من خلال "الشومة" عند قيامه بمهاجمة الأهالي أو "المواشي"، مشيرًا إلى أن تعلم طريقة اصطياد الذائب من خلال والده. 

ولفت إلى أنه يستطيع تفرقة خطوات الذائب عن الكلاب، وهذا من خلال الخبرة، مضيفًا، أن الذئب الذي يقوم بالهجوم يقوم بمهاجمة أي شيء حتى الكلاب، ولكن الذئب الغير شرس لا يهاجم أحد، لافتًا إلى أنه قام بقتل أكثر من 30 ذئبًا.

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