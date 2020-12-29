أصغر صائد ذئاب في قنا: قتلت 30 حيوانًا (فيديو)

قال فهد قناوي، صائد الذئاب، إنه اصطاد الذئاب بشكل عشوائي، ولكنه يصطاد الذئاب التي تقوم بمهاجمة الأهالي في قريته، معقبًا: "أنا بحاول فقط أبعدهم عن القرية اللي إحنا ساكنين فيها".





وتابع "قناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، انه يقوم باصطياد الذائب من خلال "الشومة" عند قيامه بمهاجمة الأهالي أو "المواشي"، مشيرًا إلى أن تعلم طريقة اصطياد الذائب من خلال والده.



