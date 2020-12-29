ميدو: ساسي يطلب 3 أضعاف ما يتقاضاه معلول مع الأهلي للتجديد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:24 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements




أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اشترط الحصول على مبلغ 60 مليون جنيه في الموسم الواحد من أجل التجديد مع النادي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن عقده ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وقال ميدو فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "فرجاني ساسي طالب إدارة النادي بالحصول على مبلغ 60 مليون جنيه، خالية من الضرائب، وهو الأمر الذي قد يحدث أزمة داخل أوضة لبس الزمالك حال التجديد بهذا المبلغ".

وأشار إلى أن فرجاني ساسي يطلب الحصول على 3 أضعاف مايتقاضاه على معلول فى النادي الأهلي، حيث يحصل ظهير الأهلي على مبلغ 18 مليون جنيه في الموسم الواحد.

ونجح نادي الزمالك في تحقيق الانتصار علي حساب نادي سموحة بثنائية نظيفة فى اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن فعاليات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

أخبار تهمك

ميدو: ساسي يطلب 3 أضعاف ما يتقاضاه معلول مع الأهلي للتجديد

منذ 40 دقيقة

فرجاني ساسي يكشف لـ "الفجر الرياضي" موقفه من الرحيل عن الزمالك.. وأزمة المستحقات المتأخرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حل أزمة نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُطالب الأهلي بالتخلص من هذ اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي: أريد التعاقد مع اللاعبين لبرشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. الأهلي يبدأ تنفيذ الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الأشعة تكشف حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ ساعة

ليس الاحتراف الخارجي.. مصطفى محمد يتلقى عرضًا فلكيًا للرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

بعد رفض صن داونز.. تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع لضم سيرينو

منذ ساعة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

08:03 م

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

09:26 م

ليس الاحتراف الخارجي.. مصطفى محمد يتلقى عرضًا فلكيًا للرحيل عن الزمالك

11:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»