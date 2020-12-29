ميدو: ساسي يطلب 3 أضعاف ما يتقاضاه معلول مع الأهلي للتجديد

















أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اشترط الحصول على مبلغ 60 مليون جنيه في الموسم الواحد من أجل التجديد مع النادي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن عقده ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.





وقال ميدو فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "فرجاني ساسي طالب إدارة النادي بالحصول على مبلغ 60 مليون جنيه، خالية من الضرائب، وهو الأمر الذي قد يحدث أزمة داخل أوضة لبس الزمالك حال التجديد بهذا المبلغ".





وأشار إلى أن فرجاني ساسي يطلب الحصول على 3 أضعاف مايتقاضاه على معلول فى النادي الأهلي، حيث يحصل ظهير الأهلي على مبلغ 18 مليون جنيه في الموسم الواحد.



