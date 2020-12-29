خبيرة التارو تزف بشرى سارة لهذه الأبراج في العام الجديد (فيديو)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:00 ص
بسنت يوسف
بسنت يوسف
هدى عبدالرازق
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قالت بسنت يوسف، خبيرة التارو، إن كافة الأبراج حظوظها جيدة في عام 2021، مضيفة: "2020 مش هتتكرر تاني.. نعدي بس أول شهرين من السنة يناير وفبراير".

وأشارت "يوسف"، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن شهري يناير وفبراير يعتبروا استكمال لعام 2020، لافتة إلى أن هناك 4 أبراج تعرضت لضغط العام الماضي وهى السرطان والميزان والحمل والجدي، ووضعهم سيتغير في العام الجديد. 

وأضافت خبيرة التارو، أن الميزان والسرطان وضعهم سيتحسن في 2021، لافتا إلى أن الربع الأول من 2021 قد نتعرض لعدد من المفاجأت، وليس شرطا أن تكون أمور سلبية.

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