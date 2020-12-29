تمرد في بلدية المحلة وتهديد بفسخ العقود

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:22 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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شن لاعبو نادي بلدية المحلة، هجوما على إدارة النادي، مما دفعهم لمغادرة فندق إقامة الفريق، وامتنعوا عن النزول لأداء التدريبات.

يأتي ذلك بعدما طالبوا الإدارة بصرف المستحقات المالية المتأخرة لهم لدى النادي منذ شهرين،  بالإضافة إلى مقدمات العقود رغم الوعود المتكررة من مسئولي النادي والجهاز الفني لهم.

واتهم اللاعبون إدارة النادي  بإطلاق وعود زائفة بعد أن حصلوا أكثر من مرة على وعد بصرف المستحقات دون جدوى.

واتفق لاعبو الفريق على تقديم شكوى جماعية لدى لجنة شئون اللاعبين باتحاد كرة القدم ضد مجلس الإدارة، من أجل فسخ عقودهم بسبب مستحقاتهم المالية المتأخرة لدي النادي من واقع العقود الرسمية الموقعة معهم في بداية الموسم.

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