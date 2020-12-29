ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات اليوم

اشتد الصراع علي أشُده في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021، الذي يتربع على عرشه بطل النسخة الماضية ليفربول، برصيد 32 نقطة، بعد أن لعب 15 مباراة.





وتشهد النسخة الجارية من البريميرليج، تنافس كبير بين أكثر من 6 فرق علي الدخول في المربع الذهبي، من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 15 جولة، ومرور مباراتين في الجولة 16 اللذان لعبوا بالأمس.





ويأتي ترتيب البريميرليج علي النحو التالي:





المركز الأول: ليفربول.. 32 نقطة.





المركز الثاني: ليستر سيتي.. 29 نقطة.





المركز الثالث: ايفرتون.. 29 نقطة.





المركز الرابع: مانشستر يونايتد.. 27 نقطة وله مباراة مؤجلة.





المركز الخامس: أستون فيلا.. 26 نقطة، وله مباراة مؤجلة.





المركز السادس: تشيلسي.. 26 نقطة.





المركز السابع: توتنهام هوتسبير.. 26 نقطة.





المركز الثامن: مانشستر سيتي.. 26 نقطة، وله مباراة مؤجلة.





المركز التاسع: ساوثهامبتون.. 25 نقطة.





المركز العاشر: وست هام يونايتد.. 22 نقطة.





المركز الحادي عشر: ولفرهامبتون.. 21 نقطة.





المركز الثاني عشر: ليدز يونايتد.. 20 نقطة.





المركز الثالث عشر: كريستال بالاس.. 19 نقطة.





المركز الرابع عشر: نيوكاسل يونايتد.. 18 نقطة.





المركز الخامس عشر: أرسنال.. 17 نقطة.





المركز السادس عشر: برايتون.. 13 نقطة.





المركز السابع عشر: بيرنلي.. 13 نقطة.





المركز الثامن عشر: فولهام.. 11 نقطة.





المركز التاسع عشر: وست بروميتش.. 8 نقاط.



