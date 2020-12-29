استشاري الأمراض المعدية في لندن تكشف طريقة التطعيم بلقاح "استرازينكا"

قالت نهال دراز، استشاري الأمراض المعدية في لندن، إن لقاح استرازينكا سيكون أفضل اللقاحات، مشيرة إلى أن التطعيم سيتم بجرعتين بينها شهر.





وأضافت "نهال" في لقائها عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن تخزين لقاح استرازينكا أفضل من لقاح فايزر الذي يحتاج إلى درجة حرارة -70 أو -80 والذي بدأ التطعيم به في المملكة المتحدة منذ فترة.





وأشارت إلى أنه سيتم الموافقة خلال أيام قليلة على لقاح استرازينكا، موضحة أن التطعيم سيكون عبارة عن جرعتين الأولى نصف جرعة وبعدها بشهر جرعة كاملة وهو ما سيضمن تكوين أجسام مناعية في الجسم ضد الفيروس.





وأوضحت أن هناك عدد من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس مرة أخرى، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد المدة الزمنية التي سيعطيها اللقاح كمناعة والتي من المفترض أن يكون كل ستة أشهر، كما نوهت إلى خطورة سلالة جنوب أفريقيا خاصة أنها أكثر ضراوة للسن الصغير.



