استشاري الأمراض المعدية في لندن تكشف طريقة التطعيم بلقاح "استرازينكا"

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:46 ص
لقاح أسترازينكا
لقاح أسترازينكا
شيماء حسن
Advertisements
قالت نهال دراز، استشاري الأمراض المعدية في لندن، إن لقاح استرازينكا سيكون أفضل اللقاحات، مشيرة إلى أن التطعيم سيتم بجرعتين بينها شهر.

وأضافت "نهال" في لقائها عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن تخزين لقاح استرازينكا أفضل من لقاح فايزر الذي يحتاج إلى درجة حرارة -70 أو -80 والذي بدأ التطعيم به في المملكة المتحدة منذ فترة.

وأشارت إلى أنه سيتم الموافقة خلال أيام قليلة على لقاح استرازينكا، موضحة أن التطعيم سيكون عبارة عن جرعتين الأولى نصف جرعة وبعدها بشهر جرعة كاملة وهو ما سيضمن تكوين أجسام مناعية في الجسم ضد الفيروس.

وأوضحت أن هناك عدد من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس مرة أخرى، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد المدة الزمنية التي سيعطيها اللقاح كمناعة والتي من المفترض أن يكون كل ستة أشهر، كما نوهت إلى خطورة سلالة جنوب أفريقيا خاصة أنها أكثر ضراوة للسن الصغير.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110436 حالة حتى أمس الاثنين.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1359 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 133900 حالة من ضمنهم 110436 حالة تم شفاؤها، و7466 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح استرازينكا كورونا فيروس كورونا الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 9 ساعات

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ يوم

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ليس الاحتراف الخارجي.. مصطفى محمد يتلقى عرضًا فلكيًا للرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- الأشعة تكشف حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يبدأ تنفيذ الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي: أريد التعاقد مع اللاعبين لبرشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ يوم

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يُطالب الأهلي بالتخلص من هذ اللاعب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

إبراهيم سعيد: هذا أفضل لاعب فى مصر

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

زميل سابق لهيئة الدواء الأمريكية: لقاح فايزر جرعتين وتجاربه تتم على 44 ألف متطوع (فيديو)

زميل سابق لهيئة الدواء الأمريكية يكشف تفاصيلا جديدة عن لقاح فايزر ضد كورونا

مستشار الرئيس يصدم المواطنين: كورونا قد يتحول إلى فيروس موسمي مثل الانفلونزا

بشرى سارة من استشاري باثولوجي في لندن: كل لقاحات كورونا المعلن عنها آمنة (فيديو)

عضو إكسفورد لتطوير لقاح "كورونا": الأولوية لكبار السن ومتوافر حاليًا 800 ألف جرعة

كل ما تريد معرفته عن تطعيم الالتهاب السحائى

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

08:03 م

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

12:33 ص

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

09:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»