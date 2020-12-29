استشاري الأمراض المعدية في لندن تكشف طريقة التطعيم بلقاح "استرازينكا"
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:46 ص
شيماء حسن
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قالت نهال دراز، استشاري الأمراض المعدية في لندن، إن لقاح استرازينكا سيكون أفضل اللقاحات، مشيرة إلى أن التطعيم سيتم بجرعتين بينها شهر.
وأضافت "نهال" في لقائها عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن تخزين لقاح استرازينكا أفضل من لقاح فايزر الذي يحتاج إلى درجة حرارة -70 أو -80 والذي بدأ التطعيم به في المملكة المتحدة منذ فترة.
وأشارت إلى أنه سيتم الموافقة خلال أيام قليلة على لقاح استرازينكا، موضحة أن التطعيم سيكون عبارة عن جرعتين الأولى نصف جرعة وبعدها بشهر جرعة كاملة وهو ما سيضمن تكوين أجسام مناعية في الجسم ضد الفيروس.
وأوضحت أن هناك عدد من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس مرة أخرى، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد المدة الزمنية التي سيعطيها اللقاح كمناعة والتي من المفترض أن يكون كل ستة أشهر، كما نوهت إلى خطورة سلالة جنوب أفريقيا خاصة أنها أكثر ضراوة للسن الصغير.
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110436 حالة حتى أمس الاثنين.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1359 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 133900 حالة من ضمنهم 110436 حالة تم شفاؤها، و7466 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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