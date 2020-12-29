استشاري: أعداد الإصابات بـ"كورونا" في الموجة الثانية 10 أضعاف الأولى

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:24 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الثانية عشرة أضعاف الموجة الأولى.

وأضاف "عنان" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن شخص واحد في مدينة ووهان الصينية نقل عدوى فيروس كورونا إلى 80 مليون حول العالم.

وأشار أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، تعليقا على ظهور سلالة جديدة للفيروس في بريطانيا أو جنوب أفريقيا إلى أن من طبيعة الفيروسات أنها تتحور كل فترة، ولكن حتى الآن لم يتم إثبات ما إذا كان هذا التحور عمل على حدوث تغيير كبير في خصائصه.

وأوضح أن الهدف من أخذ اللقاحات ليس القضاء على الجائحة، ولكن تحيد المرض أو على الأقل جعله لا يصيب الأشخاص بأعراض حادة أو يسبب الوفيات بنسبة كبيرة ولذلك ستكون الأولية للكادر الطبي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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