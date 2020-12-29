"يا أنا يا لأ" لعمرو دياب تتصدر تريند تويتر

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:10 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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تصدر هاشتاج "يا أنا يا لأ" اسم ألبوم النجم عمرو دياب تريند موقع تويتر خلال الساعات الماضية وذلك بعد طرح الهضبة للأغنية والتي تعد السابعة في ترتيب الاغنيات التي طرحها من الألبوم.

يا أنا يا لأ كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحى وتوزيع عادل حقي وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.

وكان عمرو دياب قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي وذلك عبر خدمة فودافون ميوزيك وتطبيق أنغامي، وطرح حتى الآن سبع أغنيات هي، فاكرني ياحب ، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكراً (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام ذكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل)

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