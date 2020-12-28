الدراما اللبنانية تفرض سيطرتها.. 5 مسلسلات تحدت الأزمات وخرجت من عنق الزجاجة في 2020

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شهدت الساحة الفنية في لبنان خلال عام 2020، عدة أزمات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والذي فرض على الجميع قيودًا كثيرًا؛ نظراً لارتفاع عدد الإصابات وتدهور الأحوال في كافة أنحاء العالم.



وبالتأكيد، كل هذه الظروف أجبرت بعض شركات الإنتاج على تأجيل تصوير بعض المسلسلات التي كان من المفترض مشاركتها خلال الماراثون الرمضاني المنصرم.



ولكن وسط كل هذه العقبات، استطاعت بعض الأعمال الدرامية أن تخرج من عنق الزجاجة، وتستكمل التصوير ولاقت نجاحات كبيرة، وخلال السطور التالية نستعرض أهمها...



أولاد آدم



ويعتبر مسلسل أولاد آدم من الأعمال التي أثارت الجدل فور عرضه خلال الماراثون الرمضاني المنصرم، وبسبب تضمنه لبعض المشاهد الجريئة المثيرة، بات يتصدر قوائم الترند طيلة الشهر الكريم.



وكان مؤلف العمل "رامي كوسا"، قد قال في تصريح خاص سابق لـ "الفجر الفني" إنه سعيد بالنجاح الذي حققه "أولاد آدم"، مؤكدًا على أن سعادة الجمهور تعني له الكثير ويهتم بها.



وأضاف كوسا أن العمل اعترضت طريقه عدة صعوبات وذلك لأن تصوير المسلسل تم بعد كتابة 15 حلقة فقط، ولم ينتهي من استكمال الكتابة سوى بعد عرض العمل خلال الشهر الكريم ولكن النتيجة كانت فوق التوقعات.



مسلسل "أولاد أدم"، من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب وكوكبة أخرى من النجوم.





مسلسل بالقلب



ويبدو أن مسلسل بالقلب هو إسم على مسمى، لأنه ينتمي لنوعية الدراما المؤثرة التي تترك بصمة وأثر كبير بالقلب، حيث أن أحداث العمل تدور حول قصة خيوطها غامضة ومؤثرة تتحكم أمال في حياة ابنتها ديانا بشكل كبير، وحياة حبيبها ناهي، فتتحمل ديانا تداعيات ما قامت به والدتها، أملا في الوصول إلى بر الأمان، ويناقش أيضًا قضية إطلاق الرصاص بالمناسبات ووقوع ضحايا بسببه.



شغل بالقلب منصات السوشيال ميديا، خلال عرضه في شهر رمضان الكريم الفائت، ومن أكثر المشاهد التي أثرت في قلوب المشاهدين هو مشهد مقتل ناهي.



وقد أجرى الفجر الفني، حديثاً سابقاً مع الكاتب اللبناني طارق سويد الذي أبدع في كتابة قصة بالقلب، وقال إن مسلسل بالقلب مليئًا بالمشاعر والأحاسيس والقضايا الانسانية المختلفة والتي تهم الجمهور.



وأوضح طارق سويد أن هذه القصة المؤلمة والأحداث الحزينة من الممكن أن يمر بها كل الناس بمختلف أنحاء العالم العربي، ويشاهدونها في كل شارع.



وأضاف طارق أن الناس بالمجتمعات العربية معرضه لأن يفقدوا أشخاص عزيزة على قلوبهم بسبب التمسك بالعادات المجتمعية الخاطئة وهي إطلاق الرصاص في كل المناسبات سواء أكانت بالأفراح أو الأحزان.



وتابع طارق سويد قائلًا: هذه العادات تزعجني واراها في عدد كبير من الدول العربية، ولذلك قررت أن أنطلق بهذه القصة من خلال مسلسل بالقلب.



كما تقول النجمة اللبنانية كارمن لبس، في حديث خاص للفجر الفني، إن شخصية فريال التي تجسدها في مسلسل بالقلب أرهقتها كثيرًا وقالت: أجسد شخصية إمرأة تدعى فريال وهي موجودة بمجتمعاتنا وداخل كل بيت.



وتابعت: فهي المرأة التي تنسى حياتها وتضحي من أجل عائلتها، فهي تعيش في حالة كئيبة وتعيسة وتتوالى الأحداث وتكتشف قصص كثيرة وبعدها تنقلب حياتها رأسًا على عقب، ولقد أتعبتني كثيرًا لأن الانفعالات جميعها كانت من الداخل.



وأضافت: من أكثر الصعوبات التي واجهتني هو الاحساس وأن أظهر هذه الانفعالات للجمهور وأن تخرج من داخلي بشكل طبيعي، ولأن المشاهد تتطلب مني الكثير من البكاء في المشاهد وكنت أضطر ونصحوني أن أضع ثلج وحليب بارد على عيني حتى تظهر في اليوم الثاني طبيعية.



كما تواصلنا مع النجم اللبناني بديع أبو شقرا، والذي قال إن بالقلب هو مسلسل حساس جدًا وبالفعل هي دراما من القلب للقلب، والكاتب طارق سويد إنسان رقيق وفرغ كل الشغف الموجود بداخله في جمل ونص هذا العمل، وأهم شئ أنه مسلسل لايلعب على عواطف الجمهور حتى يتابع القصة ولكنه يناقش قضية حقيقية، وأنا واحد من الفنانين لا أعتمد على عواطف الجمهور لكي يتابعني.



يذكر أن بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.







بردانة أنا



ويناقش مسلسل بردانة أنا في جزئيه الأول والثاني أساليب العنف التي يمارسها الزوج ضد زوجته وكيفية تعامل المجتمعات الشرقية مع هذا التصرف، كما أنه ناقش هذه القضية من خلال قصة حقيقة حدثت بالفعل من مقتل زوجة على يد زوجها بسبب عنفه وإتجاهه للإدمان، وأبدعت الكاتبة كلوديا مارشيليان في توصيلها لنا من خلال هذا العمل الدرامي.



وقال الفنان اللبناني هادي بو عياش، للفجر الفني إنه استعد لشخصيته بالعمل من خلال التفتيش عنها في المجتمع، ومقابلة مثل هذه النماذج قائلا: أناقشهم وأخذ رأيهم في العديد من الأمور، مثل الحب وفرق السن في الزواج بين الرجل والمرأة وكيف يقع شاب صغير بالعمر في عشق إمرأة أكبر منه، فكل هذه الحوارات والمناقشات مع قراءة النص جيدًا ساهمت في التحضير لها.



كما تحدث بديع أبو شقرا مع الفجر الفني، عن كيفية استعداده لشخصية الزوج العنيف الذي قتل زوجته، قائلا: شهد لبنان عدة حوادث أليمة مؤخرًا، ساعدتني في معرفة رد فعل الناس على الشخصية العنيفة الإجرامية والتي كانت تعاني من مشاكل نفسية في الطفولة، واستطعت من خلال وجهة نظرهم أن أكون فكرة عن هذه الشخصية وطريقتها، ثم من وجهة نظري أنا، وجمعت بين كل وجهات النظر، حتى أقدم الدور بعدة خطوط أولًا الخطوط الأليمة وبعدها الخطوط المجرمة ثم الخطوط الكوميدية والتي رسمت الابتسامة حتى تكون الشخصية كاملة.



ويضيف: الإرهاق والتعب خلال التصوير كان من أكثر صعوبات العمل، لأنه يستمر لساعات طويلة وسط مجهود كبير جدًا ناهيك عن التعب الجسدي الناجم عن تجسيد هذه الشخصية التي تتطلب مشاهدها توتر وعنف وحالات هجومية عصبية وأيضًا كنت أصور مع أطفال خلال المشاهد وكنت أتخوف من ان يولد بداخلهم شعور الخوف والنفور مني ولذلك كنت ألعب معهم ونغني سويًا بعد الانتهاء من التصوير.





وأما عن بطل العمل، فقد أكد لنا النجم اللبناني وسام حنا عبر الفجر الفني، أن بردانة أنا من الأعمال التي نجحت جدًا منذ العرض الأول له في لبنان، وأن دوره في العمل مختلف كليَا عن أدواره السابقة، حيث يجسد دور نقيب بالشرطة، وهو الأمر الذي لم نعتاد عليه من وسام لاسيما وأنه يبدع دوما في أدوار الشر الممتزج بالكوميديا.



مسلسل سر



ويعتبر مسلسل سر من أكثر الأعمال الدرامية المشتركة التي لاقت نجاحا كبيرا وتم إعادة عرضه خلال شهر رمضان الماضي بناء على طلب الجمهور.



وتتحدث مع الفجر الفني النجمة اللبنانية داليدا خليل عن العمل قائلة: مسلسل سر هو من الأعمال التي تعتبر من أهم الفرص في مسيرتي الفنية، والمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان أعطوني فرصة لتقديم دور عمري ومكسب كبير لي ولاسيما بعد وقوفي إلى جانب القدير بسام كوسا وعدد كبير من النجوم اللبنانيين أضاف لي الكثير، بالإضافة إلى أن الدور في حد ذاته صعب ومركب وجديد علي وتحديت نفسي من خلاله والعمل حظي بردود أفعال إيجابية.



وتضيف: شخصية تالين تطلبت مني تحضيرات لوقت طويل، وقمنا بعمل ورشة عمل قبل موعد التصوير بشهر، وبدأنا تحديد مسار الشخصية والخط الدرامي الخاص بها ولاسيما وأن الشخصية بها جانب إنساني ولها ماضي تعيس لايشبه الحاضر الذي تعيشه، وقام المخرج مروان بركات بوضع النقاط على الحروف حتى تقدم الشخصية بشكل صحيح.



وواجه فريق عمل سر صعوبات خلال التصوير، كان أبرزها، إقفال الطرق بسبب الأوضاع اللبنانية الصعبة، وهذا ما أوضحه لنا النجم اللبناني باسم مغنية خلال حديثه مع الفجر الفني..



وقال مغنية " توقعت كل هذا النجاح لمسلسل سر، بسبب وجود عدة عناصر بالعمل وأبرزها المنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان بعدما قدما كامل الدعم لنجاح المسلسل، ناهيك عن أن مخرج العمل مروان بركات من أشهر المخرجين بالوطن العربي، والكاتب مؤيد نابلسي من الكتاب الذين لديهم أفكار معاصرة ومميزة ولذلك فكنت سعيد جدًا بهذا العمل وواثق من تحقيق النجاح.



ويتابع: كان أصعب ما واجهني في تجسيد هذه الشخصية هو ضرورة اظهارها بشكل طبيعي، وهذا ليس بالأمر الهين، وطبيعة دوري من بداية العمل لآخره هو الكذب على الشخصيات ولذلك كان علي اخفاء هذا الأمر عن الجمهور وأتصرف بطبيعية.



دانتيل



وحققت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور نجاحا كبيرا بمسلسل دانتيل والذي تم عرضه من شهور خارج السباق الرمضاني، وبالرغم من ذلك استطاع أن يشغل الترند ومنصات التواصل الاجتماعي.



وتحدثت معنا سيرين عن العمل قائلة: مسلسل دانتيل يعتبر تجربة فريدة من نوعها ومميزة، وذلك لأنه يناقش قصة رومانسية بين فتاة صغيرة بالعمر تقع في حب شاب من نفس عمرها.



وأضافت أن تفاصيل شخصية الفتاة التي تجسدها جذبتها للعمل بالإضافة لوجود كوكبة من كبار النجوم في المسلسل.



