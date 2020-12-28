جروس يسعي لإنقاذ شالكه من شبح الهبوط

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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قاد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لفريقي الزمالك وأهلي جدة، تدريبات نادي شالكه، وذلك في أول مران له بع تسلمه القيادة الفنية للفريق الألماني، ويسعي جروس إلى إنقاذ الفريق من الهبوط للدرجة الثانية، في ظل سلسلة نتائج مخيبة للأمال في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وشهد المران عودة كل من المهاجم كارك أوث وحارس المرمى فريدريك رونو من الإصابة، وهو ما شكل أنباء سارة لشالكه الذي يتأهب لاستئناف مشواره في الدوري بمواجهة هيرتا برلين يوم السبت المقبل.

ولم يحقق شالكه أي انتصار خلال 29 مباراة متتالية في الدوري الألماني، حيث كان آخر انتصار له في المسابقة، على حساب بوروسيا مونشنجلادباخ 2 / 1 في 17 يناير الماضي، وبات على بعد مباراتين فقط من معادلة الرقم القياسي السلبي المسجل باسم تسمانيا برلين الذي أخفق في تحقيق أي انتصار طوال 31 مباراة متتالية في موسم 1965 / 1966.

وأصبح السويسري كريستيان جروس، العائد من الاعتزال، رابع مدرب لشالكه خلال هذا الموسم بعد ديفيد فاجنر ومانويل بوم والمدرب المؤقت هوب ستيفنز.

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