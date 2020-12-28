ليس الاحتراف الخارجي.. مصطفى محمد يتلقى عرضًا فلكيًا للرحيل عن الزمالك





أصبح مصير مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة محط شكوك كبيرة لاسيما بعد تلقى الاعب عدة عروض للإحتراف الخارجي وأيضا عرضا ضخما من أحد أندية الدوري المصري.





رحيل مصطفى محمد عن الزمالك





كشف مصدر مطلع داخل الزمالك عن تلقى مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، عرضا برقم فلكي من أحد أندية الدوري المصري للرحيل عن القلعة البيضاء.





وأوضح المصدر أن العرض الذي تلقاه مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مقابل 100 مليون جنيه للاعب بدون تحمله للضرائب، بخلاف امتيازات أخرى في العقد.





وأشار المصدر إلى أن العرض سيكون لمدة موسمين على يحصل مصطفى محمد في الموسمين على إجمالي 200 مليون جنيه بدون تحمله الضرائب، على أن يرحل اللاعب عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للاحتراف الخارجي، ويعود للنادي المصري في نهاية الموسم.





وأتم المصدر مشيرا إلى أن تمسك مصطفى محمد بالرحيل إلى الاحتراف الخارجي ما هو إلا خطوة مؤقتة للعودة إلى النادي المصري الذي عرض عليه 100 مليون جنيه في الموسم.



