رئيس مياه شرب القاهرة: إصلاح خط مياه الزمالك.. والوضع الآن آمن

قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه تم إصلاح خط مياه الزمالك، مؤكدًا أنه تم عودة المياه من الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.





وأضاف "الشيمي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الوضع الآن آمن ومستقر بعد حقن أسفل خط المياه بالخرسانة.





وأشار إلى أنه من المحتمل أن تكون أعمال المترو السبب في كسر ماسورة المياه، موضحًا أن حدوث هبوط ارضي في شارع إسماعيل محمد كان السبب في كسر خط المياه وهو ما تسبب في تفريغ للتربة من تحت خط ماسورة المياه وبالتالي تسبب في كسرها.





وعقب الإعلامي عمرو أديب، على انقطاع المياه في منطقة الزمالك لمدة 3 أيام، موجها رسالة إلى أهالي منطقة الزمالك، قائلا: "صبرا جميلا، وليس مقصود الحاق ضرر بأي طرف".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "مترو الانفاق عند تنفيذه في البداية مسارين البلد كلها كانت برة.. ولكن رجعت تاني"، لافتا إلى أنه من الوارد أن يحدث عطل او مشكلة عند تنفيذ أي مشروع، ويحدث في العالم كله.



