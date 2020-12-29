بعد تعافيها من الكورونا.. لمياء عبدالحميد: "ألم محدش يتحمله"

أعلنت الإعلامية لمياء عبدالحميد، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، وشفاؤها من الإصابة بفيروس كورونا، قائلة: "أنا في نعمة كبيرة الحمد لله".





وأضافت "عبدالحميد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن حالتها كانت صعبة، مضيفة: "أنا أهملت ومعترفة"، مضيفة أنها لم تكن تتوقع أن تصاب بفيروس كورونا، ومرت بفترة صعبة، متابعة: "الموضوع سخيف، وألم محدش يتحمله".





وتابعت: "محدش يقلع الكمامة، وخلوا مسافة بينكم وبين بعض"، لافتة إلى أنها كانت خائفة على أولادها، متابعة: "أنا عديت البيت كله".



