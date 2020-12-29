بعد تعافيها من الكورونا.. لمياء عبدالحميد: "ألم محدش يتحمله"

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:43 ص
لمياء عبدالحميد
لمياء عبدالحميد
هدى عبدالرازق
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أعلنت الإعلامية لمياء عبدالحميد، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، وشفاؤها من الإصابة بفيروس كورونا، قائلة: "أنا في نعمة كبيرة الحمد لله".

وأضافت "عبدالحميد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن حالتها كانت صعبة، مضيفة: "أنا أهملت ومعترفة"، مضيفة أنها لم تكن تتوقع أن تصاب بفيروس كورونا، ومرت بفترة صعبة، متابعة: "الموضوع سخيف، وألم محدش يتحمله".

وتابعت: "محدش يقلع الكمامة، وخلوا مسافة بينكم وبين بعض"، لافتة إلى أنها كانت خائفة على أولادها، متابعة: "أنا عديت البيت كله".

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110436 حالة حتى أمس الاثنين.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1359 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 133900 حالة من ضمنهم 110436 حالة تم شفاؤها، و7466 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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