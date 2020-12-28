بايدن: سأعيد النظر في سياسات ترامب

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
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بايدن: سأعيد النظر في سياسات ترامب

أكد جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب، الاثنين، أنهم قادرون على مواجهة التحديات التي تواجه الولايات المتحد كشعب واحد من خلال توحيد صفوفهم.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب في كلمة له مساء اليوم إن إدارته الجديدة ستعمل على إعادة الولايات المتحدة إلى مكانها الصحيح واستعادة مصداقيتها أمام العالم.


وأضاف "ندرس الخطوات التي يجب اتخاذها للتخلص من الكوارث الإنسانية التي تسبب بها الرئيس دونالد ترامب على حدودنا الجنوبية"، مشيرا إلى أن إدارة ترامب لم تساعده بما فيه الكفاية لتسهيل المرحلة الانتقالية.

وقال بايدن إن الإدارة الجديدة ستعيد النظر في السياسات التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعهد الرئيس المنتخب بالوقوف بحزم في مواجهة أي تهديدات سيبرانية قد تعرض أمن الولايات المتحدة، كما ستعمل إدارته على تحديث قدرات أمريكا الدفاعية لمواجهة أي تحديات أو أعمال عدائية قد تواجه الولايات المتحدة.

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