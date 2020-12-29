رئيسة جمعية بناتي: لدينا فريق متكامل للتعامل مع أطفال الشارع
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:24 ص
داليا الحسين
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قالت الدكتورة هنا أبوالغار، مسؤولة جمعية بناتي، إن "المؤسسة بدأت بحلم صغير، فمشكلة الأطفال فى الشارع كانت تؤرقنا، فجاءنا تبرع من رجل أعمال معروف بالأرض والمبنى، وبدأنا فى 2009، بـ 3 أطفال، وموجودين حتى الآن، ولدينا 161 طفلًا وطفلة، منهم 40 ولدًا".
وتابعت "أبوالغار"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع خيرى رمضان، على القاهرة والناس: "هناك أخصائيين نفسيين ومعهم ممرضة، يكونوا مدربين، للتعامل مع الأطفال في الشوارع، ونحاول أن نتفاعل معهم، وكل ذلك يتم تقييمه، ولدينا إدارة خاصة بكل حالة من حالات الأطفال، وحينما يصلن إلى 21 عامًا، أو حينما يقترب زواجهن، لا بُد أن يكون معهن عمل، ومصدرًا للدخل".
وأهدى فريق المؤسسة خيرى رمضان هدية من الأعمال اليدوية، حيث وجه لهن الشكر على عملهن فى المؤسسة، وأثنى على طريقة العمل داخلها، مشيدا بالأساليب المتبعة في المؤسسة الخاصة بالأطفال.
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