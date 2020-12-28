وزيرة الصحة تكشف موعد ذروة إصابات الموجة الثانية لكورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن مصر من أقل الدول في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا بالمقارنة بعدد السكان.

وأضافت "زايد"، خلال تصريحاتها لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن شهري ديسمبر ويناير هي أكثر الشهور وفيات وإصابات بالأمراض التنفسية في العالم كله، وتوقعنا زيادة إصابات ورونا خلال شهري ديسمبر ويناير.

وشددت على أن هناك قدرة استيعابية بالنظام الصحي لأي زيادة في إصابات كورونا.


وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 553 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110015 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 132541 حالة من ضمنهم 110015 حالة تم شفاؤها، و7405 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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