نجل سامي عنان يكشف حقيقة بيان الفريق.. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور سمير عنان نجل الفريق سامي عنان حقيقة ما تردد عن وجودد رسالة من والده ستنشر على مواقع التواصل مشيرا إلى أن الخبر عار تماما عن الصحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد،" أن الأمر ليس بجديد وهناك صفحات باسم الفريق سامي عنان وتم التقدم ببلاغات للنائب العام ضد هذه الصفحات ولكنها تبث من الخارج والوالد لا يمتلك أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أن الصفحات المزورة تقوم دائما بالتعليق على بعض الأحداث والجماعة الإرهابية الخائنة المتهم الأول لأنهم يسعون دائما لإسقاط الدولة ولن ينجحوا.

وأوضح نجل الفريق سامي عنان أن الوالد عسكري وحال رغبته في الحديث فهناك إجراءات يجب الخضوع لها مشيرا إلى أنه قام بنفي خبر البيان المزعوم على صفحته الشخصية فور انتشار الشائعة

واختتم حديثه قائلا: "لن يستطيع أحد أن ينال من مصر".

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