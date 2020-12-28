مصطفى الشيمي: عودة المياه إلى جميع مناطق حي الزمالك (فيديو)

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قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة، إن المياه عادت إلى جميع أنحاء الزمالك.



وتابع الشيمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "تم ترك سيارات المياه بشكل احتياطي في شوارع الزمالك، مع المتابعة المستمرة خلال الفترة المقبلة".



وكان المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه القاهرة، قد قال إن الشركة تتواجد في الشارع بمنطقة الزمالك لإصلاح الكسر في ماسورة المياه التي بسبب هبوط أرضي في شارع إسماعيل محمد بالزمالك تسبب في انهيار 70 متر في خط المياه.

