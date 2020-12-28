محلل رقمي: 60 مليون مصرى يستخدمون الانترنت و40 مليون على فيس بوك

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال، الصحفى خالد البرماوى، محلل المحتوى الرقمى، إن المصريين على فيس بوك 40 مليون، وهناك 60 مليون مصرى على الانترنت، فالترند الأكبر لدينا هذا الأسبوع هو تزايد حالات كورونا، وارتبط ذلك بظهور سلالة جديدة للفيروس، فزداد البحث عن كيفية تجنب الإصابة بالفيروس، فالصين اكتشفوا أن هناك تزايد فى عمليات البحث منذ شهر سبتمبر متعلقة بأمراض كثيرة مثل السعال، كما أن هناك الكثير من الشائعات على السوشيال ميديا لا سيما بتعليق الدراسة.

وأضاف البرماوى، خلال برنامج "حديث القاهرة" مع خيرى رمضان وكريمة عوض على القاهرة والناس، وهناك شائعات أيضا لها علاقة بإجراءات الغلق، الذى تؤثر على كثير من الأعمال، والبعض بدأ يتعامل على هذا الأساس، من يقف وراء الشائعات إما هدفه اقتصادى، أو بهدف سياسى، من خلال جماعات أو منظمات أو دول.

وتابع البرماوى، أزمة مثل سد النهضة، هناك محتوى وشائعات يخرج من قطر وتركيا، فالأنظمة التى تعادى مصر، هل تعاديها على المستوى الشعبى أم المستوى الحكومى، فتركيا بها أعلى نسبة شائعات والـ "هاكينج" والاختراق، كذلك ظهرت إيران على مستوى الأخبار المضللة.

وأردف، الكورة والفن تغلبا على أخبار إصابات بعض المشاهير مثل الفنانين بفيروس كورونا، فالتايم لاين على أى منصة إلكترونية بها كمية كبيرة من الوفيات.

وكشف، لا يوجد آلية لجمع كل الأرقام الخاصة بإصابات كورونا بشكل شامل، فكل دولة تضع بروتوكول، وتسجل أرقام المسحات، إلا أن القواعد تختلف، فتركيا فى أسبوعين سجلت أكثر من اصابات الصين فى 6 شهور، فتركيا وإيران أكبر دولتين أرقامهما تدل على فضائح، وإى إيطاليا معدل الأعمال 49 سنة فيما يتعلق بإنتشار الفيروس.

واستطرد، هذا الأسبوع مبهج على مستوى الخطيب وصلاح، فرئيس النادى الأهلى تسلم جائزة نادى القرن فى الإمارات العربية المتحدة، ورونالدو وصديقته جورجينا، كذلك كان مصطفى محمد ترند، فجماهير الزمالك هى التى تؤيد رحيله واحترافه.

وفيما يتعلق بالفن، أكد البرماوى، أن ردود الأفعال حول ألبوم عمرو دياب كان إيجابى، كذلك ظهرت بوضوح حملة الدعاية فى مجموعة الصور المنتشرة لعمرو دياب على السوشيال ميديا.

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