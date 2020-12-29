سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020.. تقلبات بالمعدن الأصفر

تقلبات جديدة يشهدها سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بضغط من تغير الأسعار السريع بالبورصة الدولية للمعدن الأصفر.

سعر الذهب فى مصر:

سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 820 جنيهًا .

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 703 جنيهات.

وسعر الجرام عيار 24 نحو 937 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب نحو 6560 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي:





تخلت أسعار الذهب عن مكاسبها بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، في جلسة متقلبة مع مكاسب الأسهم الأمريكية.





وتراجع الذهب مع ارتفاع قوي للأسهم الأمريكية لتسجل مستويات قياسية خلال التعاملات.





وكان المعدن الأصفر تلقى الدعم خلال التعاملات جراء هبوط الدولار الأمريكي، بعد إقرار حزمة التحفيز، لكنه تحول للهبوط مع تخلص الورقة الخضراء من خسائرها.





ورغم انتقاده للتشريع الذي أقره الكونجرس، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة تحفيز بقيمة 900 مليار دولار، لمواجهة تداعيات كورونا.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.1 بالمائة، ليسجل مستوى 1880.40 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع أعلى 1900 دولار خلال الجلسة.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3 بالمائة إلى 1877.1 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة على 90.32.