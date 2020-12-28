في لقاء قديم.. عبد المنعم مدبولي يتحدث عن نشأته وبداية دخوله الفن

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، أول فنان عربى كتبت عنه دائرة المعارف النمساوية،وصاحب كاريزما خاصة ورصيد كبير من الأعمال الفنية القيمة التي تركت بصمة قوية.

وفي لقاء قديم معه تحدث عبد المنعم مدبولي، عن نشأته ووالدته وبداية دخوله الفن.

قال عبد المنعم مدبولي: "نشأت في حي شعبي بباب الشعرية، المزدحم بأضرحة أولياء الله وكثرة الموالد التي يحييها فرقة الممثلين الهواة، وكانت مصادر دخل الأسرة معدومة بعد وفاة والدي سوى من معاش ضئيل للغاية وبعض المصوغات الذهبية التي باعتها لدفع مصاريف مدارسنا أنا وإخوتي.

وتابع: "علمتني أمي القناعة وألا ننظر إلى غيرنا وأن نحمد الله على ما هو موجود لدينا لأننا لا نمتلك غيره، وكانت أمي تعلم أن انفراج الحال لن يأتي إلا بتعليمنا والحصول على مؤهل دراسي، بالرغم من أنها كانت لا تقرأ ولا تكتب، فكانت تنتظر الشهادة الدراسية في نهاية كل شهر وتقاطعنى إذا وجدت فيها كحكة حمراء.

وعن عشقه للفن قال: "كنت مغرمًا بالتمثيل وكنت عضوًا بفريق المسرح المدرسي دون أن تعلم أمي، ولما تخرجت بدأت التدريس في كلية الفنون التطبيقية بقسم النحت، كنت في المساء أدرس بمعهد التمثيل حتى أنهيت الدراسة وتخرجت وقمت بالتدريس في الفنون التطبيقية كمدرس بها، كونت وأنا في الإعدادي فرقة مع زملائي اسمها النهضة وقدمنا رواية واحدة كان اسمها الجزاء بعدها وجدت نفسي أمثل مع فرق الهواة".

وأضاف: "كونت مع زملائي صلاح منصور، وسعد أردش، وعبد الحفيظ التطاوي، فرقة المسرح الحي وقدمنا من خلالها مسرحية المغناطيس، الأرض الثائرة ولما نجحنا احتضنا ثروت عكاشة وزير الثقافة وقتها ووفر لنا كل الإمكانيات للعرض على مسرح الأوبرا، شاركت في تكوين فرقة الفنانين المتحدين وقدمت من خلالها مسرحية "البيجاما الحمراء" وكانت النهاية مع فرقة المدبوليزم وفى عام 1963 قدمنا الثالوث انا وفؤاد المهندس عشرة العمر وشويكار مسرحية "السكرتير الفني" وجاء بعدها "أنا وهو وهي".







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