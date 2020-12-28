"البترول" ترد على أكاذيب تأثير خط أنابيب قبرص واليونان وإسرائيل على مركز مصر في تصدير الغاز

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان عبر القنوات الإرهابية التي تبث من تركيا بشأن تأثير إنشاء خط أنابيب بين قبرص واليونان وإسرائيل لمد أوروبا بالغاز، مؤكدًا أن هذا الخط لن يؤثر على مركز مصر الإقليمي في تصدير الغاز.

وقال "عبد العزيز" في لقائه عبر زوم مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن لا خوف على مصر من إنشاء هذا الخط، مشيرًا إلى البنية الأساسية والشبكات القومية للغاز الطبيعي في مصر.

وأوضح أن حقل ظهر أكبر حقوق الغاز في منطقة المتوسط وهناك اكتشافات أخرى لكن ليس بنفس الحجم، لافتًا إلى أن هناك توقيع اتفاق حكومي بين مصر وقبرص لمد خط بحري من قبرص إلى مصر لإعادة تصدير الغاز مرة أخرى.

كما تحدث عن مشاركة مصر في منتدى شرق المتوسط الذي حلقة الوصل بين الدول المنتجة والمستهلكة لخدمة مصالح الدول المشاركة في هذا المنتدى في وجود فرنسا التي طلبت أن تكون عضوًا مراقبًا فيه.

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