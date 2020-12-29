أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 29-12-2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 29-12-2020 ،  مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-12-2020

سعر الدولار في البنك المركزي المصري : 15.63جنيه للشراء ، 15.76جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى : 15.64 جنيه للشراء ، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة : 15.66 جنيه للشراء ، 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية : 15.64 جنيه للشراء : 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى: 15.66 جنيه للشراءة ، 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة : 15.64 جنيه للشراء ، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر: 15.64 جنيه للشراء ، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  : 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع.

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