أسقف البحر الأحمر.. الاكتفاء بالقداسات وسهرات كيهك ومنع حفلات وتجمعات رأس السنة والكمامة شرط دخول الكنيسة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلن الانبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر، اليوم الاثنين، عن قرارات هامة، بشان قداس ومقابلات واحتفالات رأس السنة الميلادية وترتيبات المرحلة القادمة ضمن الإجراءات الإحترازية لواجهة إنتشار عدوى فيروس كورونا.

حيث أصدر أسقف البحر الأحمر الانبا ايلاريون، عدد من القرارات الهامة التى من شأنها عدم التزاحم والإلتزام الكامل طبقًا لقرارات مجلس الوزراء، ومن ضمن تلك القرارات، الاكتفاء بالقداسات وسهرات كيهك حتى عيد الميلاد المجيد، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيرس كورونا المستجد حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة المصرية.


وأكد الانبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر، خلال تصريحات صحفية له اليوم، تمنع جميع التجمعات والحفلات التى تقام ليلة رأس السنة الميلادية، مع الإلتزام بحضور ال 25 % من مساحة كل كنيسة بكل دقة، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أسقف البحر الأحمر، يمنع منعًا باتًا دخول أى شخص إلى الكنيسة بدون كمامة، مؤكدًا شرط دخول الكنيسة هو ارتداء الكمامة، مع تطبيق نسبة ال 25% من مساحة كل كنيسة.


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