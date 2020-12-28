أول رسالة من رئيس الزمالك للاعبيه بعد الفوز على سموحة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على تهنئة لاعبيه، بعد الفوز على مضيفه سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الممتاز .

 

وأكد عبدالعزيز أن الفوز جاء مصحوبا بآداء طيب مشيدا بالروح العالية الكبيرة التي ظهرت على جميع اللاعبين رغم الغيابات مشددا على أن النتيجة جاءت عن جدارة واستحقاق .

 

وتمنى رئيس النادي التوفيق للفريق الأول في المباريات المقبلة بداية من مباراة إنبي السبت المقبل بالجولة الخامسة بالدوري الممتاز في ظل سعي الفريق الدائم لتحقيق نتائج طيبة وحصد بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم .

 

وكان اللواء المستشار عماد عبدالعزيز قد حرص على حضور المباراة بملعب الجيش ببرج العرب بصحبة اللواء عصام العنتبلي نائب المدير التنفيذي للنادي والأستاذ عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية للنادي .

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