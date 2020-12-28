أول تعليق لـ الطالب المفصول من جامعة دمنهور: انقذوني

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف مصطفى شعلان، الطالب الذي تم فصله من جامعة دمنهور، تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أنه فوجىء باتصال من الشئون القانونية بالجامعة لإجراء تحقيق معه، وبعد إجراء التحقيق صدر قرار بفصله عام.

وأشار "شعلان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه سيقدم غدا التماس على القرار الذي صدر ضده، مطالبا وزير التعليم العالي التدخل لحل الأزمة التي يتعرض لها، قائلا: "انقذوني".

وأعرب عن رفضه لتداول أزمته على قنوات الإخوان، قائلا: "أنا مش عايزهم يتكلموا في موضوعي، ولا يتم تناوله بشكل سياسي"، واصفا إياهم بـ إعلام الخونة.

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