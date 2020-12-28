أمين عام مجلس النواب يكشف موعد الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن المجلس يستعد الآن لاستقبال النواب الجدد، مؤكدًا أن جميع النواب أوشكوا على تسلم كارنيهات العضويات، وغدًا آخر يوم لتسليم بقية بطاقات العضوية لنواب الصعيد وشمال وجنوب سيناء وعددهم 84 نائب، حيث من المتوقع وصولهم غدًا لتسلم العضويات والحقائب البرلمانية ".

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن الأمانة العامة لمجلس النواب مستعدة لانعقاد الجلسة الاجرائية الاولى لمجلس النواب، إعتبارًا من العاشر من يناير القادم.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية هو من يمتلك دستوريًا، حق تحديد ساعة وتاريخ إنعقاد الجلسة الافتتاحية الاولى، حيث لا ينعقد إلا بدعوة منه " متابعًا: "حيث ينتهي عمل البرلمان الحالي في التاسع من يناير وفقًا للدستور، وعليه نستعد لعقد الجلسة الإجرائية اعتبارا من العاشر من الشهر نفسه، إلا أن تحديد التاريخ بدقة وساعة الانعقاد هي حق اصيل للرئيس".

وحول إستعدادات المجلس بالنسبة للاجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس " كورونا " للجلسة الافتتاحية قال: " لدينا كافة الاستعدادات والبدائل الجاري دراستها لان الاهم هو صحة النواب والعاملين وجوهر هذه الاستعدادات هي تحقيق التباعد والالتزام بالاجراءات الوقائية".

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